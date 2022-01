Pagamento adiantado e chamada com Klopp: como o Liverpool desviou Díaz do Tottenham

Tottenham e Liverpool entraram num ombro a ombro nos últimos dias de mercado, tentando o tudo por tudo para fechar a contratação de Luis Díaz. A felicidade sorriu aos 'reds', que acabaram por conseguir convencer o FC Porto e o jogador, garantindo o seu concurso e a sua mudança imediata.O primeiro clube a fazer uma proposta pelo jogador até foi o Tottenham, oferecendo 45 milhões de euros de valor fixo mais objetivos. No entanto, o Liverpool entrou em cena e, com uma estratégia bem montada, conseguiu levar a melhor.Ora, de forma a convencer o FC Porto a aceitar a oferta, os 'reds' comprometeram-se a pagar oito milhões de euros adiantados, verba importante para os dragões pagarem valores em atraso que, não sendo pagos, poderiam motivar uma sanção da UEFA. Para além disso, o Liverpool colocou em cima da mesa 15 milhões de euros por objetivos (além dos 45 milhões de verba fixa) que são bem mais fáceis de concretizar do que aqueles que o Tottenham propunha.De resto, para convencer o jogador, os 'reds' colocaram Luis Díaz em contacto direto com Jurgen Klopp, através de chamada. O encontro virtual entre ambos decorreu nos últimos dias e, face ao bom entendimento existente, foi suficiente para deixar o colombiano encantado.No entanto, de acordo com o 'Telegraph', a 'traição' do Liverpool ao Tottenham não caiu bem junto da estrutura dos 'Spurs', gerando muita irritação no seio do clube comandado por Daniel Levy.