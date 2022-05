Pancadaria em bar leva a morte de jovem adepto na festa do título do FC Porto

CMTV mostra imagens de confrontos entre adeptos do FC Porto no Estádio da Luz CMTV mostra imagens de confrontos entre adeptos do FC Porto no Estádio da Luz

Uma cena de pancadaria num bar de Xixa, no Porto, há duas semanas, terá sido o rastilho para os atos de violência extrema nos festejos do título de campeão nacional, na madrugada de domingo, na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão, avança o 'Correio da Manhã' . Igor Silva, de 26 anos, foi barbaramente agredido por um grupo de mais de 20 elementos, e esfaqueado até à morte. O principal suspeito do homicídio violento está em fuga.