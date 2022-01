Paraguai chama Ángel González, guarda-redes dos sub-19 do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paraguai divulgou a lista de convocados para os jogos frente ao Uruguai e ao Brasil, a contar para a qualificação para o Mundial 2022, e houve um nome que provocou surpresa: Ángel González, guarda-redes que tem atuado maioritariamente pelos sub-19 do FC Porto. O jovem guardião, de apenas 18 anos, estreia-se, assim, em convocatórias pela seleção principal do seu país.

Atualmente cedido pelo Libertad aos dragões até julho, Ángel González pode até vir a ficar no FC Porto a tempo inteiro. “É jogador do Libertad, está emprestado até julho e esperamos que o FC Porto possa exercer a opção de compra que tem”, disse Rúben Morales, representante do jogador.

Formação reforçada

O FC Porto contratou Denis Gutu ao Tondela. O guardião, de 14 anos, vai integrar a equipa de iniciados, depois de se dividir entre os sub-15 e os sub-17 auriverdes.