Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Participação da APAF e do CA não dá processo a Sérgio Conceição Pelas declarações do técnico do FC Porto relativamente à atuação do VAR Tiago Martins no jogo contra o P. Ferreira





Ao técnico portista

• Foto: manuel araújo / movephoto