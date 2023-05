Pedro Davide assina contrato de formação com o FC Porto

Pedro Davide "A minha principal referência é o João Pinto, pois é também uma grande referência do FC Porto" #MarcaPorto pic.twitter.com/mr16vRXS3L — FC Porto (@FCPorto) May 31, 2023

Pedro Davide, lateral direito do FC Porto, assinou esta quarta-feira o seu primeiro contrato de formação com o clube. O jogador de 16 anos encontra-se a cumprir a sua 3.ª época consecutiva ao serviço dos dragões."Sinto-me muito feliz, é um dia muito importante para mim, e agradeço ao FC Porto pela confiança depositada em mim. Agora é continuar a trabalhar para alcançar mais objetivos", disse o jovem aos órgãos oficiais do FC Porto.O jovem jogador tem como exemplo, João Pinto, lateral que alinhou nos dragões de 1976 a 1996."A minha principal referência é o João Pinto, pois é também uma grande referência do FC Porto. Conquistou muitos títulos e o jogador com mais jogos na história do clube. Não só jogava na minha posição como é um exemplo a seguir a todos os níveis", atirou o lateral."Considero-me um lateral ofensivo, que conduz bem a bola para o ataque, e um jogador com muita garra", rematou.