Pedro Emanuel: «Sempre vi no FC Porto o sítio onde se ganha mais vezes e onde se tem mais sabor a conquistar títulos»

Pedro Emanuel treina o Al Khaleej, o terceiro clube que comanda na Arábia Saudita

Pedro Emanuel está em destaque na revista 'Sábado' desta semana a propósito do duelo entre FC Porto e Boavista, clubes que representou como jogador (sagrou-se campeão em ambos). O agora treinador - orienta o Al Khaleej da Arábia Saudita - recordou a mudança dos axadrezados para os portistas em 2002, depois de seis épocas no Bessa."Ser campeão no Boavista é muito difícil, tal como a história do clube o diz. Esse título jamais será apagado da minha memória. Foi um momento de afirmação e crescimento de um clube que sempre mereceu esse reconhecimento pela tenacidade e perseverança de ir subindo degrau a degrau. (...) Não diria que foi o meu título mais importante, mas aguçou muito o gosto por ganhar. E a mudança para o FC Porto só podia ser nesse sentido (...) Sempre vi no FC Porto o sítio onde se ganha mais vezes e onde se tem mais sabor a conquistar títulos enquanto jogador", recordou Pedro Emanuel, que conquistou a Taça UEFA, Liga dos Campeões e Taça Intercontinental, entre outros, ao serviço do FC Porto.