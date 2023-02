Pedro Guerra compareceu em tribunal: «Não tenho medo do senhor Pinto da Costa»

Pedro Guerra esteve presente, esta segunda-feira, na sessão de julgamento do processo que lhe foi movido pelo FC Porto, por Pinto da Costa e Luís Gonçalves, relativamente às declarações do comentador num programa televisivo em 2018. À saída do Tribunal do Bolhão, no Porto, o comentador apontou ao presidente dos dragões."Tenho pena que o FC Porto me continue a perseguir, mas não tenho medo do senhor Pinto da Costa. Quem não esteve aqui hoje foi ele", disse, sustentando a sua defesa na liberdade de expressão: "No dia em que, em Portugal, as pessoas não puderem dizer aquilo que pensam, muito mal estará o país. Se compreendo a queixa do FC Porto? Claro que não, é uma forma de pressão, a que nos habituou e que me têm feito a mim. Apenas questionei porque é que um árbitro tinha sido mudado. Acham normal que um árbitro seja mudado e o Conselho de Arbitragem, que foi a minha preocupação, não tenha esclarecido?"Recorde-se que, no início de fevereiro, presente numa sessão de julgamento, a segunda, à qual Pedro Guerra faltou, Pinto da Costa disse que o arguido "anda a fugir ao Tribunal" Durante a audiência desta segunda-feira, convidado pela juíza a pronunciar-se sobre o processo, o comentador foi lacónico: "Para já não quero falar, mas o que acabei de ouvir [da parte da acusação] é inacreditável." Os factos na génese do processo remontam a 2018, quando Pedro Guerra aludiu à substituição do árbitro Fábio Verísismo por Carlos Xistra, antes de um jogo entre a B SAD e o FC Porto, por suposta interferência dos responsáveis azuis e brancos. Pinto da Costa não marcou presença na sessão desta segunda-feira, com o FC Porto a ser representado pela advogada Inês Magalhães.Foram ouvidas, por videoconferência e como testemunhas arroladas pela defesa, o advogado Pedro Proença; António Rola, antigo árbitro e comentador BTV; assim como César Boaventura. Carlos Janela e o jornalista Joaquim Sousa Martins viram os seus testemunhos adiados, por limitações relacionadas com a greve dos funcionários judiciais, para a próxima sessão, marcada para dia 23 de março.