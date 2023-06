Pedro Guerra condenado por difamar Pinto da Costa, Luís Gonçalves e FC Porto

Pedro Guerra foi condenado, esta quinta-feira, a pagar um total de 13.560 euros por difamação e ofensa.O comentador desportivo terá de pagar cinco mil euros à SAD do FC Porto, três mil ao presidente Pinto da Costa e três mil ao administrador Luís Gonçalves, além de 2.560 euros a titulo de multa do processo.A sentença foi foi conhecida esta tarde no Tribunal do Bolhão, no Porto, e a defesa de Pedro Guerra adiantou que vai recorrer da sentença condenatória.