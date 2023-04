Pedro Guerra multado em 204 euros por faltar a sessão do tribunal do Porto

Pedro Guerra falou sem justificação a uma sessão no tribunal do Bolhão, agendada para esta terça-feira, e foi multado pela juíza em 204 euros. O comentador afeto ao Benfica fez um requerimento a pedir o adiamento da sessão, mas o mesmo acabou por ser indeferido.De recordar que Pedro Guerra é arguido num processo judicial movido pelo FC Porto, Pinto da Costa e Luís Gonçalves, estando em causa as declarações do comentador num programa televisivo em 2018, onde afirmou que a substituição do árbitro Fábio Veríssimo por Carlos Xistra, antes do jogo entre Belenenses e FC Porto, na época de 2018/2019, aconteceu por interferência direta dos portistas. Está acusado de dois crimes de difamação com publicidade e calúnia e um crime de ofensa a organismo.