Pedro Pinho acusado de ofensa à integridade física qualificada por agressão no Moreirense-FC Porto

O Ministério Público (MP) acusou o empresário Pedro Pinho por ofensa à integridade física qualificada, atentado à liberdade de informação e dano com violência. O caso remonta a abril deste ano, quando, após o final de um Moreirese-FC Porto, o agente, próximo da administração azul e branca, agrediu um operador de câmara da TVI no exterior do recinto.

Segundo o MP, a vítima foi abordada pelo arguido "que, com o intuito de que parasse de filmar, lhe desferiu um pontapé no abdómen e, simultaneamente, no material de imagem com que filmava, acrescentando que Pedro Pinho desferiu um segundo pontapé na vítima e no referido material, encostou o operador de câmara a um gradeamento e segurou-o pelo pescoço, tentando retirar-lhe a câmara.

Uma semana após o sucedido, o agente viu ser-lhe aberto um processo disciplinar pela FPF, além de uma suspensão de 20 dias. Em caso de condenação, a licença de intermediário de Pedro Pinho pode vir a ter a sua validade revista.