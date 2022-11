Pedro Pinho condenado a dois anos de prisão com pena suspensa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Pinho foi condenado pelo Tribunal de Guimarães a dois anos de prisão, com pena suspensa, por agressões ao repórter de imagem da TVI após o final da visita do FC Porto ao Moreirense, em 2021. Segundo Record apurou, o agente vai apresentar recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Guimarães.





O agente terá igualmente de pagar uma indemnização ao jornalista no valor global de 8.540 euros, sendo que 7 mil euros dizem respeito a danos não patrimoniais e os restantes 1.540 por danos patrimoniais. Pedro Pinho, que já tinha sido punido pelo Conselho de Disciplina da FPF, pelo mesmo episódio, com quatro meses de suspensão e o pagamento de uma multa de 3.600 euros, foi condenado por crimes de dano com violência e de atentado à liberdade de imprensa. Em sentido contrário, o Tribunal de Guimarães não deu como provado que o empresário tenha também cometido um crime de ofensa à integridade física qualificada, pelo qual foi também acusado pelo Ministério Público.