Pedro Proença aponta o FC Porto como bom exemplo do "caminho a seguir"

Pedro Proença também marca presença na cerimónia dos Dragões de Ouro 2021 que se realiza esta segunda-feira, no Estádio do Dragão. À chegada ao evento, o presidente da Liga Portugal deixou elogios ao FC Porto, a propósito dos galardões que serão entregues a Sérgio Oliveira e Francisco Conceição."Este é um momento de celebração, de celebração do que a vida nos dá de bom e também aqui uma palavra de parabéns ao FC Porto. Este é o trabalho que o FC Porto tem feito, aliás como outros clubes em Portugal, um investimento na capacitação, no talento, nas academias... Nós, em Portugal, somos um indústria exportadora e o FC Porto também tem isso no seu próprio ADN e é este o caminho que temos de seguir", afirmou Pedro Proença, aos microfones do Porto Canal, escapando a questões dos temas mais quentes que vão marcando a atualidade do futebol português.