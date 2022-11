Pedro Proença despede-se de Fernando Gomes, "figura maior do que o Futebol"

Pedro Proença lamenta a morte de Fernando Gomes , "um dos maiores embaixadores" do futebol português. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o presidente da Liga sublinha "o extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele"."Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento da morte de Fernando Gomes, o Bibota de Ouro. Fernando Gomes foi uma figura maior do que o Futebol, um extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele. O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo. Ficarão as melhores recordações de Fernando Gomes. Em meu nome e em nome da Liga Portugal, endereçamos as mais sentidas condolências à família de Fernando Gomes, ao FC Porto e a todos os seus adeptos", pode ler-se nas redes sociais.