Pedro Proença: «Pinto da Costa tem um legado de dimensão internacional»

Pedro Proença marcou presença no jantar comemorativo do 40º aniversário de Pinto da Costa na presidência do FC Porto. O presidente da Liga Portugal destacou o papel do líder dos dragões não só pelo seu trabalho no FC Porto como no futebol português."Destaca-se não só pela sua longevidade, como pela transversalidade, tornou um clube regional num clube de outro patamar, uma marca internacional que muito tem contribuído para os sucessos internacionais do nosso futebol, o seu palmarés fala por si, tem um legado de uma dimensão internacional. Hoje existirão marcas ao nível do futebol que projetam o nome da Liga Portugal além-fronteiras, marcas que permitem a Portugal estar no sexto lugar do ranking europeu, Jorge Nuno Pinto da Costa teve um trabalho muitíssimo forte, também foi um dos presidentes da Liga num momento muitíssimo difícil e hoje o futebol profissional tem relevância graças a pessoas como Jorge Nuno Pinto da Costa", referiu Pedro Proença ao Porto Canal.