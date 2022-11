Pedro Proença veio do Qatar para o adeus ao bibota: «A tribo do futebol fica mais fraca»

Pedro Proença é uma das figuras do futebol nacional presentes na última homenagem a Fernando Gomes, o bibota de ouro que faleceu ontem, aos 66 anos. O presidente da Liga Portugal tinha chegado ontem ao Qatar, para assistir ao Portugal-Uruguai de amanhã, mas mal soube do falecimento do antigo avançado, regressou a Portugal."Todas as homenagens são curtas para figura destas. Tinha uma relação muito pessoal com ele, vim diretamente do Qatar para estar aqui, não podia ser de outra forma. O futebol perde um grande homem", disse Pedro Proença aos jornalistas, ele que voltará a embarcar rumo ao país que acolhe o Mundial depois das cerimónias fúnebres."O futebol português infelizmente tem perdido muito do que têm sido as figuras que marcam Portugal. Fernando Gomes era figura absolutamente extraordinária, 48 internacionalizações mais 13 golos marcados pela Seleção, mas muito acima disso conseguia criar unanimismo perante todos. A tribo do futebol fica mais fraca e perde realmente uma das suas grandes referências", comentou Pedro Proença.