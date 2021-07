Peglow está livre para ser oficializado no FC Porto

João Peglow deve ser confirmado hoje como jogador do FC Porto. O extremo chegou a Portugal no dia 29 de junho e terminou ontem os 14 dias de isolamento obrigatórios para quem viaja do Brasil, estando assim livre para tratar dos derradeiros formalismos antes da oficialização do negócio. Conforme já escrevemos, Peglow chega do Internacional por empréstimo e deve começar a aventura nos dragões pela equipa B.