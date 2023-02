Penúltimo treino da semana com oito jogadores em tratamento

O FC Porto realizou na manhã desta quinta-feira o penúltimo treino de preparação para a receção ao Rio Ave, agendada para sábado (20h30). Tal como na véspera, Sérgio Conceição contou com um grupo bastante limitado nas opções, fruto dos oito elementos que continuam a cargo do departamento médico.Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Otávio, Galeno, Veron e Evanilson seguem as respetivas sessões de tratamento às respetivas lesões, sendo que, no caso do médio internacional português, isso aconteceu no Brasil, pelas mãos do fisioterapeuta Eduardo Santos.Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, novamente no Olival, seguindo-se, a partir das 12 horas, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição.