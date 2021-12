Pepê à disposição de Sérgio Conceição para o jogo com o Rio Ave

Se Sérgio Conceição assim entender, Pepê pode dar o seu contributo à equipa, esta quarta-feira, frente ao Rio Ave, na despedida do FC Porto da edição 2021/22 da Allianz Cup.O avançado brasileiro foi infetado com a covid-19 antes do jogo com o Atlético Madrid, para a Liga dos Campeões, e esteve 10 dias em isolamento. Pepê recebeu alta médica esta terça-feira e já marcou presença no treino vespertino dos dragões.Como trabalhou em casa durante o período de isolamento e este jogo serve apenas para os dragões cumprirem calendário, Pepê tem mais possibilidades de poder constituir opção para o treinador.