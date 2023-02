Pepê: «A nossa equipa tem muita qualidade, independentemente de quem jogar»

Pepê foi titular e destacou-se na vitória do FC Porto, em casa, sobre o Vizela (2-0), a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin. O jogador brasileiro analisou o triunfo, garantindo que já antecipava dificuldades."Sabíamos da dificuldade que iam causar, fecham bem por dentro, tínhamos de ter calma com a bola, circular e rodar o jogo, continuar a trabalhar. Numa situação de pressão alta, recuperamos a bola e fizemos golo, o que nos deu tranquilidade. A nossa equipa tem muita qualidade, independentemente de quem jogar, esse jogador vai dar conta do recado e vai proporcionar situações diferentes durante o jogo. Claro que há sempre a questão do ritmo de jogo, mas temos confiança em todos e tranquilidade no trabalho de cada um", referiu à Sport TV, descartando justificar um jogo menos conseguido com as baixas no plantel. Já sobre a escassez de minutos recente, reagiu assim:"O FC Porto é uma grande equipa, temos de dar o nosso melhor todos os dias. Neste período que não fui titular, continuei a trabalhar, aperfeiçoando as qualidades e dando o meu melhor para, quando surgisse a oportunidade poder aproveitar", vincou.O polivalente jogador dos dragões garantiu que ainda não pensa no encontro em Alvalade. "Olhamos para o próximo jogo como uma final. Temos jogo importante na quarta-feira e o foco está no Ac. Viseu, só depois pensaremos no Sporting", sublinhou Pepê.