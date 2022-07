Pepe absolvido pelo TAD do castigo de 23 dias no confronto com Hugo Viana

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao recurso apresentado pelo FC Porto sobre os 23 dias de suspensão e uma multa de 2.870 euros aplicados a Pepe, na sequência do clássico entre os dragões e o Sporting, de 11 de fevereiro deste ano. Luís Gonçalves, que foi suspenso por 68 dias e levou uma multa de 1.910 euros, viu, por seu lado, o TAD confirmar as sanções impostas pelo Conselho de Disciplina (CD).No que ao caso do central diz respeito, e de acordo com o acórdão a queteve acesso, entendeu o tribunal que o princípio de veracidade de que goza o relatório do árbitro, documento que esteve na base da condenação de Pepe pelo CD em sede de processo disciplinar, acabou por ser fragilizado pelo depoimento de uma testemunha apresentada pelo próprio Sporting.No relatório do árbitro, o motivo da expulsão de Pepe foi o seguinte: "Pontapeou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta." No entanto, o médio José Carlos Noronha "confrontado, pela defesa, com a fotografia que afirmou conhecer, referiu" que a ferida "pelo acumulo de pele no fundo, é mais compatível com uma calcadela, não parecendo resultar de um pontapé, caso em que o movimento ascendente típico de um pontapé evidenciaria a deslocação de pele de baixo para cima".O facto de na gravação das imagens do jogo ser "impossível verificar a calcadela" e a FPF, na qualidade demandada por ser titular do CD, não conseguir provar a existência da mesma, o TAD entendeu não existir prova suficiente para manter as sanções ao jogador.