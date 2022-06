Pepe admite competir para lá dos 40 anos: «Se precisarem de mim, continuo a jogar sem contrato»

Pepe acaba contrato no final da próxima época e nessa altura terá 40 anos. Foi apontado para aí o final da sua carreira, mas o experiente central veio agora abrir a porta à continuidade no FC Porto. Pepe vai aguardar pela resposta física e pela decisão do treinador e do presidente para avaliar essa possibilidade."Se estiver num nível bom para o clube... Costumo dizer que é dia a dia. Se estiver bem fisicamente e mantiver a mesma pujança, estou à disposição do clube para o que o presidente quiser. Se o contrato acabar e precisarem de mim, continuo a jogar sem contrato. Isso depende do presidente, está na mão dele e do treinador", referiu o capitão portista, em entrevista à revista Dragões, revelando ainda qual é o segredo para a sua reconhecida qualidade futebolística e forte mentalidade competitiva dentro do campo."No final da época disse que os nossos adversários quiseram manchar um pouco a nossa conquista. Mantenho o que disse. Isso é a minha vitamina. Eles podem continuar a falar, porque eu vou continuar a defender o meu clube com unhas e dentes, e vou defender sempre quem achar que tenho que defender. Faz parte desse espírito ganhador que tenho, de ser extremamente competitivo. Se tiver que ir lá para dentro apenas com uma perna para defender o meu clube, vou lá para dentro apenas com uma perna para defender o meu clube. Vou dar sempre o meu melhor para defender os meus", vincou o central.