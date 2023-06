Pepê afasta rumores de saída: «O meu futuro é no FC Porto»

De férias no Brasil, Pepê comentou os recentes rumores que o têm colocado na porta de saída do FC Porto. Em entrevista ao portal 'Globoesporte', o brasileiro vincou estar totalmente focado nos dragões e só pensa em apresentar-se com tudo para o arranque da nova temporada."O meu futuro é no FC Porto. Tenho contrato até 2027. Penso apenas em descansar para depois fazer uma grande temporada. Sei que ao fazer grandes jogos acabo por despertar interesse, mas o meu foco sempre foi no FC Porto. Procuro sempre melhorar e evoluir. Caso aconteça, depois vamos avaliar no tempo certo", referiu Pepê, que também não escondeu o sonho de vestir a camisola amarela da seleção brasileira, isto apesar de não fechar totalmente a porta a Itália, ele que recebeu recentemente cidadania italiana."Sonho desde criança em vestir camisola da seleção brasileira, mas não tem como dizer que não, porque a seleção italiana é tetracampeã do Mundo. É uma seleção muito visada", admitiu o camisola 11 dos dragões.Pepê abordou ainda a adaptação a lateral-direita, depois de se ter notabilizado a jogar como extremo. Apesar de ter estranhado no início, não se mostra descontente com a opção de Sérgio Conceição. "Eu falava que não era uma posição com a qual me identificava. Não tinha muita noção. Mas ele [Sérgio Conceição] orientou-me e ajudou-me. Era meio difícil jogar ali, ainda mais para mim, que sou ala. Mas podendo jogar ali, em outras posições, tendo confiança de toda equipa técnica, é fundamental para jogar bem", considerou, completando: "Procuro atacar mais, ter mais posse de bola. Mas tudo muda quando não se tem a bola. É um pouco diferente, especialmente na transição dos adversários, quando a marcação é diferente, o posicionamento é diferente de ala para lateral."