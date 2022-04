Pepê agradece confiança de Conceição: «Fala muito comigo»

A viver a melhor fase desde que chegou ao Dragão, Pepê não esconde que há muita influência de Sérgio Conceição na sua evolução como jogador. Que é tanta que agora para além de extremo também joga (e dá boa conta de si) como lateral."O míster conversa muito comigo e fico satisfeito pela confiança dele em mim", adiantou o brasileiro, em declarações reproduzidas pela sua assessoria de imprensa, garantindo que ainda quer mais e melhor: "Estou a aprender muito no futebol europeu e quero continuar a desenvolver-me."Sobre o jogo com o Sporting, Pepê mostrou-se feliz pelo triunfo na eliminatória, que vai dar-lhe a oportunidade de disputar a primeira final de uma prova em Portugal. "Demos mais um passo rumo ao nosso objetivo, que é conquistar a Taça de Portugal", vincou.A felicidade do camisola 11 também ficou bem patente nas redes sociais, com uma publicação a destacar o orgulho em estar no FC Porto. "Que orgulho fazer parte desse grupo! Estamos na final! Sempre juntos dragões, até o fim", escreveu ontem o brasileiro, de 25 anos, na sua conta de Instagram. Os colegas de equipa não tardaram em reagir, com muitos elogios pelo meio. "Craque", "jogas demais" e "abusado" foram expressões utilizadas.