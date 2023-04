Pepe: «Agradecer ao FC Porto por fazer de mim melhor pessoa, jogador e pai»

Pepe assegurou este domingo, depois de renovar com o FC Porto até 2024 , que espera continuar a trabalhar para "poder alcançar mais títulos" nos dragões."Muito nervoso, muito nervoso, porque como o presidente disse, é um contrato que significa muito para mim. Muitos poderiam duvidar da minha capacidade apesar dos 40 anos, mas eu como jogador e como pessoa costumo sempre dizer que sou muito honesto, devo muito ao FC Proto e não queria desiludir presidente, pessoas, clube, treinadores e companheiros. Queria agradecer-lhes por me ajudarem a ser melhor a cada dia, agradecer ao clube por fazer de mim melhor como jogador, pessoa e como pai, porque aprendi aqui valores que só quem passou por aqui sabe o que o presidente transmite para os restantes empregados, como eu me considero empregado do clube, pessoa que luta por estas cores, por esta região. Onde [quer que] esteja vou sempre honrar o FC Porto. Tenho alguns títulos pelo clube, todos são muito especiais para mim, porque é um clube e cidade que adoro e espero poder este ano contribuir com o meu trabalho para poder alcançar mais títulos e, se Deus quiser, no ano que vem dar continuidade vitoriosa que estamos a ter neste momento", começou por dizer.E acrescentou: "Procuro ser muito honesto comigo próprio e depois com os que apostaram em mim, o FC Porto, presidente e o meu treinador. A minha exigência é muito grande comigo mesmo e para estar num clube com o FC Porto tem de haver essa exigência. Sempre disse: se achar que estou capaz de estar nessa exigência, falaria com o presidente para deixar clara essa disponibilidade. E assim foi, entrámos num ano com muitos sonhos, muitos títulos para poder conquistar e é com esse pensamento que encaro este final de temporada e ano que vem com essa mesma paixão e dedicação com que fiz toda a minha carreira. Quem trabalha comigo sabe que eu não me poupo. Encaro desde o primeiro momento, o meu primeiro jogo encaro sempre como se fosse o último. É um lema que eu tenho. Disputo cada lance como se fosse o último, sei da importância de cada lance sendo central. Não consigo gerir em campo o esforço físico, não consigo. Faz parte de mim. Hoje em dia temos ferramentas que provam isso. O meu treinador muitas vezes, tanto na Seleção como aqui no FC Porto, tem muitas das vezes de colocar o travão, porque eu no treino sou como no jogo, tento dar sempre o melhor, estou a evoluir e se evoluo os meus companheiros também evoluem. Uma vez disse que desfrutava mais no jogo do que no treino, porque para mim o treino era muito mais sério do que o jogo".Pepe abordou ainda a vitória de ontem do FC Porto em Paços de Ferreira (2-0) e o futuro na Seleção Nacional. "Sobre o jogo de ontem, foi extremamente difícil para nós. O FC Porto tem profissionais excelentes, o que faz com que hoje, aos 40 anos, possa estar neste nível, eles ajudam-me muito a melhorar cada dia e também sou exigente porque quero melhorar a cada dia. O que puder fazer para melhorar, vou fazer. Seleção? Se estou no ativo, vou estar sempre disponível para poder ajudar a Seleção, porque é uma forma que encontrei de poder retribuir também tudo o que os portugueses me deram"."Acho que não, o mais importante, e todos os jogadores sabem quando vestem a camisola, é a oportunidade de poder representar o FC Porto e a região Norte, todos somos responsáveis pelo sucesso, somos todos treinadores dentro de campo. Temos o líder Sérgio Conceição como treinador, o presidente que é o maior incentivador das nossas capacidades. O mais importante é todos sentirem que estão dentro do querer ganhar, se todos pensarmos da mesma maneira estaremos muito mais próximos de poder vencer"."Acho que cada um no seu momento deu sempre o seu melhor para fazer parte da história do clube, isso é o mais importante. Eu procuro sempre o nós e não o eu. Por isso, todos os que passaram por cá levam o clube sempre com máximo carinho, o mais importante é sentirmos isso no coração e guardar esse sentimento até ao último dia das nossas vidas".