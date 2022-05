Pepe: «Alguns iluminados que nunca deram um pontapé na bola tentaram manchar a nossa época»

Pepe foi uma das figuras do título do FC Porto e foi ovacionado de pé por todo o Estádio do Dragão quando foi substituído na segunda parte do jogo com o Estoril (2-0). À Sport TV, destacou esse momento, com algumas farpas à mistura."Significa muito. É um clube que eu amo. Agradeço aos adeptos que sempre nos apoiaram. Alguns iluminados, que nunca deram um pontapé na bola, tentaram manchar a nossa época. 58 jogos, a defesa menos batida, o melhor ataque, recorde de pontos… Contra factos não há argumentos. Continuem assim, porque isso nos alimenta, a lutar contra tudo e contra todos", referiu o capitão."Tenho de dar os parabéns aos adeptos que foram fantásticos toda a época. Entrámos forte na 1ª parte, não concedemos oportunidades e até poderíamos ter saído a vencer. A 2ª parte foi toda a nossa. Fomos sempre em busca da vitória, com maturidade, e a equipa que procurou mais a baliza adversária foi a que ganhou", vincou Pepe."Todos os títulos são especiais. Esse sabe melhor porque antigamente era só uma luta entre Benfica e FC Porto, agora também entrou o Sporting e foram campeões no ano passado. A estatística não engana, este ano fomos a melhor equipa em Portugal. Estivemos muito bem e estamos orgulhosos do nosso trabalho. Queremos deixar a fasquia muito alta para outros ou mesmo nós tentarmos ultrapassá-las", acrescentou o internacional português."Ainda tenho mais um ano de contrato. Estou mais propício a lesões, mas o mais importante é ter a força mental para ultrapassar esses acontecimentos. No FC Porto temos profissionais excelentes que me dão a oportunidade de poder recuperar e de poder continuar a dar o meu melhor pelo clube", finalizou Pepe.