Pepe: «Ambição do FC Porto é lutar e onde quer que vá conseguir a vitória»

Pepe foi o jogador escolhido para a antevisão ao jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões entre o FC Porto e o Atlético Madrid. O capitão dos dragões destacou que vai ser um jogo complicado mas que o mais importante é estarem "motivados" por estarem a representar "a região e Portugal".





"Primeiramente a reação [ao grupo] é que quando entramos na Champons não há jogos fáceis. Principalmente agora, o futebol nos últimos 10 anos mudou bastante. Estar na Champions é bastante exigente. A ambição do FC Porto é lutar e onde quer que vá conseguir a vitória e é com esse intuito que vamos a Madrid. Com respeito pelo adversário mas a dar tudo por esta camisola", admitiu na conferência."Fico feliz de voltar a Espanha. Foi onde nasceram as minhas filhas e tenho um carinho imenso pelas pessoas que me acolheram. Vou defender o meu clube da melhor maneira possível, com raça e a defender as minhas cores", admitiu."São todos porque quando preparo o jogo preparo com rigor máximo, sei que os jogadores vão fazer o seu melhor para marcar e eu vou fazer o melhor para defender a ajudar a minha equipa"."A receita é trabalho e ser feliz naquilo que fazes. Não falámos porque quando estamos na seleção não estamos a representar no nosso clube. Amanhã podemos nos defrontar mas vou tentar o melhor para o meu clube"."Só vamos saber se o empate seria positivo no último jogo do grupo. Vamos com ambição de ganhar mas sabemos que é um grupo difícil e todos os pontos contam"."Nós temos que estar no clube e saber o perfil e a exigência que o clube nos pede, a raça, a garra. Estamos a representar a região e o país. Estamos focados naquilo que o nosso treinador nos pede, e eles também, se temos um tipo de jogo parecido ou não, não sei"."Nós precisamos dos adeptos, eles é que nos fazem falta. Vamos lá para ganhar", concluiu.