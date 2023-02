Pepe analisa colegas de sector: do sofrimento de Fábio Cardoso ao futuro de David Carmo

Pepe é o mais velho e o mais titulado do grupo de centrais do FC Porto, pelo que tem autoridade e experiância suficientes para fazer um raio-x a quem com ele tem formado dupla ao longo desta época no sector mais recuado dos dragões. Marcano, o parceiro de há várias épocas, foi elogiado pela sagacidade com que entende a estratégia, enquanto que as palavras mais elaboradas ficaram para David Carmo e Fábio Cardoso."O David é um excelente jogador. Veio do Sp. Braga para o FC Porto e as pessoas criaram muitas expectativas. Se o valor pesou? Nem vou entrar para aí. Não tem de fazer diferença, não tem peso. Quando fui para o Real Madrid não teve peso. O David é super inteligente e sabe diferenciar essas coisas perfeitamente. A exigência do FC Porto, de um treino no FC Porto, é diferente de qualquer outro clube e eu já passei por alguns. O que vivemos hoje aqui dá-nos praticamente terceiro nível de treinador. Quando se chega é normal que comece a perceber a nível tático, o que é uma bola a correr... O David está nessa fase de adaptação e temos a certeza absoluta de que vai ser um jogador extremamente importante para nós", considerou Pepe em entrevista à Sport TV, analisando depois Fábio Cardoso."O míster fez com que o Fábio seja hoje muito melhor do que quando chegou ao FC Porto. Teve um período em que partiu muita pedra, se calhar é o que o David Carmo está a fazer neste momento, está a partir muita pedra para quando chegar o momento dele. As pessoas agora só olham para o Fábio, porque está a jogar, a jogar bem, mas o Fábio também sofreu muito, muito, muito… A exigência do nosso treinador é muito alta. Desde a nossa alimentação em casa, às nossas horas no Olival, é sempre exigência. É normal que alguns jogadores quando vêm para o FC Porto pensem que a exigência está apena nas horas do treino e não é. É exigência de dormir cedo, de se alimentar bem em casa. Cada colher que se coloca na boca tem de pensar que vai fazer a diferença no treino do dia seguinte. Isso é exigência, isso faz com que hoje o Fábio seja melhor. Coloco a palavra superação no Fábio, porque ele sofreu muito. Como o David está a sofrer, porque todos queremos jogar. O David olha para o lado e consegue perceber que o Fábio chegou lá e, consequentemente, que o momento dele também chegará", considerou.Por fim, Pepe admitiu que vê algo dele próprio em João Marcelo, central brasileiro que tem alternado entre a equipa principal e a equipa B. "O nosso Marcelo faz-me lembrar quando cheguei no FC Porto, com aquela fome de ganhar. É um jogador que sabe o que quer, sabe que neste momento tem de trabalhar calado e quando a sua hora chegar ele vai estar preparado para agarrar a oportunidade", frisou o capitão portista.