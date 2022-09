Pepe apela à paciência em Madrid: «Não se ganha nem se perde no primeiro minuto»

Pepe é a voz de comando do plantel do FC Porto e, em Madrid, foi também a voz do balneário na hora de antever o confronto frente ao Atlético, que marca a estreia dos dragões na Liga dos Campeões. E não lhe faltou ambição no discurso, prometendo uma equipa "preparada" e a lutar para um desfecho diferente do jogo da época passada, que terminou empatado a zero."Sinto a equipa bem, motivada. Estes jogos são de extrema exigência para todos. Sabemos da responsabilidade de vestir camisola do FC Porto nesta competição e esperamos estar à altura do clube.""O jogo vai exigir que tenhamos muita paciência, não se ganha nem se perde no primeiro minuto. Será um jogo extremamente difícil para nós, mas trabalhamos bem. Sabemos que o Atlético é uma equipa que defende muito, que tem um tipo de jogo com linhas baixas para explorar o contra-ataque. Preparamos bem o jogo para não sermos surpreendidos.""Que o David Carmo continue a sua progressão. Fez um bom trabalho no Sp. Braga, foi à Seleção, esteve bem no último jogo. Tem de se habituar à exigência de um clube como o FC Porto, o que não é fácil. É deixar que ele faça o seu percurso para que possa ter êxito no futuro.""Nós no FC Porto jogamos sempre para ganhar. No ano passado foi um detalhe que nos impediu de ganhar aqui. Seguramente que este jogo será diferente, espero que todos estejam bem e que possamos ganhar.""As diferenças não são muitas. Saíram alguns jogadores do Atlético e alguns do FC Porto, mas as ideias mantêm-se. Quem for a jogo amanhã é que vai ditar como serão as coisas. Trabalhámos bem, queremos tentar fazer o que o treinador pediu e sair com a vitória.""No jogo em Portugal perdemos nos últimos minutos, se calhar por falta de maturidade da nossa parte. Estávamos bem no jogo, muito competitivos. Olhando ao somatório dos dois jogos, uma vitória aqui teria sido diferente.""Saboreio este jogo como se fosse o primeiro. Sinto-me um privilegiado, entrar no Olival todos os dias, poder competir com os meus companheiros e fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. É sempre extremamente especial para mim."