Pepe aponta a "luta até ao fim" após o clássico com o Benfica

Na sequência do triunfo no Estádio da Luz, foram vários os jogadores portistas a recorrerem às redes sociais para sublinhar o sentimento que paira no seio do grupo. "Na luta até ao fim... Vamos juntos, dragões. Grato a Deus por tudo", escreveu o capitão Pepe no Instagram. Já Toni Martínez partilhou uma foto da roda portista no relvado, com uma descrição idêntica: "Até ao fim."