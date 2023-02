Pepê após triunfo em Alvalade: «Esta vitória era importante»

Após a vitória (2-1) do FC Porto frente ao Sporting, em Alvalade, Pepê realçou a importância do triunfo."Sabíamos que era um jogo difícil, frente a grande equipa. Temos vindo a trabalhar bastante e esta vitória era importante. Temos de manter a sequência e, com os pés no chão, ir em busca do primeiro lugar", frisou o jogador do FC Porto, que apontou o segundo golo dos dragões, à Sport TV.Também Uribe mostrou-se satisfeito pela vitória e frisou que o objetivo do FC Porto passa por "ganhar todos os pontos até final"."Sabíamos que esse jogo não era fácil, frente a um grande rival, uma equipa que tem muita qualidade. O FC Porto demonstrou que tem trabalho, que tem organização. Quando toca defender, fazemo-lo. Felizmente conseguimos a vitória", referiu o médio dos dragões."Estamos a trabalhar sem olhar ao rival da frente. Temos um objetivo que é ganhar todos os pontos até ao final. É o mais importante, a meta que pomos em nós, o trabalho, dos jogadores e da equipa técnica. Temos om esperança de estar à altura de chegar a todos os pontos", concluiu.