Pepe: «Aqui e ali tentam menosprezar o que é feito no FC Porto»

Pepe concedeu uma entrevista à Sport TV, emitida esta noite, onde tocou vários temas, um dos quais a forma como o trabalho desenvolvido no FC Porto tem sido visto pela sociedade."Disse no começo da temporada que íamos ter de sofrer muito e trabalhar bastante para renovar o título, muita gente, muitos clubes queriam superar-nos. É assim que está a ser. O que posso falar é dentro e campo, com aquilo que posso dar ao meu clube. E é isso que eu e os meus companheiros tentamos fazer. É um problema da nossa sociedade, que fica atrás de um telemóvel tentando menosprezar o trabalho que é feito com muita seriedade", começou por dizer."É uma maneira de nos atacarem. Falo da sociedade… Em vez de dar mérito pelo que estamos a fazer, procura sempre outros argumentos. Aqui e acolá outras pessoas tentam menosprezar o que é feito no FC Porto, com insinuações, das quais eu também fui vítima. Estamos focados, com espírito coletivo muito bom. É normal que os rivais queiram desvalorizar o teu trabalho. O que me entristece é que as pessoas que estão no futebol e passaram pelo futebol tenham comentários, por causa de clubes, ou nem simpatizam comigo, mas não me faz tanto mal porque já estou muito habituado. Agora a um jovem pode ditar uma carreira ou o sonho de um jogador", acrescentou o capitão do FC Porto.Os anos que leva ao serviço do FC Porto levaram Pepe a estabelecer uma relação bem próxima com Pinto da Costa. "Durante esta época teve um discurso que nos deu confiança. Foi simples: 'Acredito em vocês e sei que é como andar de bicicleta, quando se aprende a primeira vez não se esquece nunca. Com esta idade, eu ando de bicicleta. E já aprendi quando era criança. Acredito em vocês, tenho a convicção de que vocês não se esqueceram de jogar futebol. Façam aquilo que vocês são capazes, tenho a certeza que vamos conseguir algo grande este ano'. São mensagens que o presidente nos transmite, que marcam… A mim e aos meus companheiros", comentou o defesa-central, que não imagina o clube sem o atual presidente. "Não imagino. Nunca fiz esse exercício..."Pepe foi confrontado com as contas do campeonato e fez questão de manter o Sporting vivo na corrida. "Seria uma falta de respeito perante um clube como o Sporting, tem uma história no futebol português. Está tudo em aberto. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, com a nossa dedicação que temos vindo a mostrar nos últimos anos, para poder conseguir o nosso objetivo, ser campeão, revalidar o título", disse o internacional português, abordando o atraso de cinco pontos para o Benfica."Jogamos uma jornada atrás, que o Benfica antecipou, fomos para um jogo extremamente importante para as duas equipas com o nosso rival, que vai à frente, com vantagem e a descansar e a ver jogo. Tem um peso anímico. Vimos de jogo da Taça de Portugal, super exigente, num campo difícil, perante equipa muito boa, que lutou muito. Ganhámos com o nosso mérito, e pronto, fomos a esse jogo com o Sporting, num jogo competitivo, não queríamos distanciar do primeiro lugar e tivemos o mérito de poder ganhar em Alvalade", anotou Pepe.No horizonte está, agora, a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O FC Porto joga na próxima quarta-feira em Milão, frente ao Inter. "Uma equipa italiana muito difícil, com excelentes jogadores, mas vamos dar o nosso melhor para conseguir a vitória. É assim que exige este clube", garantiu Pepe.