Pepe: «Árbitro deixou que o Atlético levasse o jogo para onde queria»

Pepe lamentou o facto de o FC Porto não ter concretizado as ocasiões de golo que dispôs no primeiro tempo, após a derrota com o Atlético Madrid."Foi um jogo em que tivemos muitas oportunidades na 1ª parte e podíamos ter saído com um resultado mais positivo para nós. Na segunda parte, começamos outra vez muito bem, voltamos a ter boas oportunidades, mas eles tiveram a felicidade de fazer um golo de bola parada e isso praticamente acabou com o jogo", começou por referir à 'CNN Portugal'."Sabíamos que depois de marcarem eles iam fechar-se muito bem e buscar os contra-ataques, mas o árbitro deixou que o Atlético levasse o jogo para onde queria, com muitas paragens e muita confusão para quebrar o nosso ritmo de jogo. Faltou-nos também um pouco de experiência e entramos naquilo que era o jogo deles e depois em duas transições eles fizeram o 3-0 e isso colocou o nosso trabalho muito mais difícil", apontou, para depois deixar uma mensagem aos adeptos e olhar já para a campanha na Liga Europa."Temos de registar que o grupo era muito difícil e não merecíamos uma derrota tão pesada como esta. A maior parte do jogo esteve sempre mais para o nosso lado. Na Champions é assim, temos de sofrer bastante e hoje tocou-nos a nós. Quero agradecer aos nossos adeptos que estiveram presentes no estádio e mesmo os que estiveram em casa para nos apoiar. Sabemos com o é complicado hoje em dia vir a um estádio para ver futebol. As coisas estão difíceis para todos, mas agora temos uma longa caminhada na Liga Europa e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos", salientou, olhando ainda à dificuldade do grupo."Este jogo foi o reflexo da nossa fase de grupos. Tivemos muitas oportunidades de poder marcar mais golos e não conseguimos. Já foi assim em Madrid e nos dois jogos com o Milan, mas agora há que levantar a cabeça, pois este grupo era extremamente difícil e estivemos até ao fim a discutir o apuramento", concluiu.