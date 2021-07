Pepê: as primeiras sensações, as palavras de Jardel e o 'empurrão' de Alex Telles

Depois de 14 dias em isolamento profilático, em virtude de ter chegado do Brasil, Pepê já integrou os trabalhos do FC Porto no Olival. Em declarações aos meios do clube, o avançado brasileiro partilhou as primeiras sensações, assumindo-se ansioso por começar.





"É uma sensação boa poder conhecer o clube, a estrutura, o centro de trienos, os companheiros. Estava ansioso por isso e viver isso é muito gratificante. Estou muito preparado e ansioso por começar a viver tudo. Sei da grandeza que tem o FC Porto. Grandes jogadores que foram referências disseram-me coisas boas e isso deixa-me ansioso e com expectativa para vir aqui, dar o melhor e poder corresponder todos os dias. Vou-me dedicar ao máximo por amor à camisola. É importante manter o FC Porto no lugar que merece, que é entre os grandes", garantiu.Contratado ao Grémio, Pepê foi um dossiê que se arrastou durante algum tempo. No entanto, o acordo acabou por chegar e para isso em muito contribuíram de uma antiga referência do clube: Jardel."Jardel falou comigo algumas vezes sobre o FC Porto, disse que era um lugar especial para ele. Desejou-me boa sorte e disse que vai ser um grande ano", confidenciou.Outra figura do clube que deu um 'empurrão' importante para que a transferência chegasse a bom porto foi Alex Telles. O antigo lateral-esquerdo dos dragões, hoje ao serviço do Man. United, deu boas referências, sobretudo sobre os adeptos."A paixão dos adeptos é. Mesmo quando estava no Grémio recebia muitas mensagens dos adeptos e poder finalmente estar aqui e retribuir é bom. O Alex Telles sempre falou bem do clube e dos adeptos e espero vê-los em breve", apontou.