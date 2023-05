Pepe celebra os 250 jogos de azul e branco: «Vou ser grato a este clube para o resto da minha vida»

"Fico muito feliz por fazer parte da família FC Porto e ser mais um para ajudar" @officialpepe



2?5?0? jogos com a nossa camisola ? Mais um capítulo na história da #L3NDA#FCPBFC pic.twitter.com/nEYzWOFoUM — FC Porto (@FCPorto) May 2, 2023

No último domingo, frente ao Boavista, Pepe realizou o jogo 250 pelo FC Porto. Uma marca redonda e que levou o clube a oferecer-lhe uma camisola especial, com o número 250 ilustrado com momentos de glória do central em representação dos azuis e brancos. Na hora de falar sobre o registo, Pepe admitiu que é especial."Significa muito para mim, vou ser grato a este clube para o resto da minha vida. Chegar a esta marca é muito gratificante. É um clube que eu amo, onde fui sempre acarinhado e onde as pessoas tratam-me muito bem", referiu o camisola 3, prometendo dar sempre tudo pelos dragões como fez desde que chegou: "O FC Porto deu-me a possibilidade de ser quem sou hoje. Estou muito feliz com estes 250 jogos. Desde o primeiro dia até hoje são momentos de muita aprendizagem. Sinto-me muito feliz por fazer parte desta família."