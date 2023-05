Pepe: «Colombatto chamou-me de 'mono' e o árbitro não teve coragem. Não saí de campo por respeito pelas pessoas»

Pepe surgiu junto dos microfones da RTP3 ainda visivelmente irritado com o sucedido durante o FC Porto-Famalicão (3-2), acusando Colombatto de o ter chamado de 'mono' (macaco em castelhano) e dizendo que o árbitro Manuel Mota não teve coragem de expulsar o jogador famalicense."Triste isso acontecer entre atletas deste nível. Infelizmente, o árbitro não teve coragem, é mesmo assim, porque ouviu que ele chamou-me de mono. Toda a gente sabe o que é. Eu não saí do campo por respeito às pessoas que vieram cá e que pagaram, às pessoas que estão em casa a ver jogo de futebol, que pagam a televisão e que fazem que o desporto seja bonito. Entre jogadores isso acontecer é lamentável, ainda mais na frente do árbitro. Ele ouviu. Ele estava tão atrapalhado que dizia que não foi mono, que foi monada. Eu espero que o VAR escute", começou por dizer o capitão portista."Vou agora falar com as pessoas do Porto porque quero denunciar isso. É lamentável acontecer esse tipo de coisa. Com todo o respeito. Eu sou capitão do FC Poro, capitão da Seleção, respeito esta profissão. Sou o que sou hoje por causa desse desporto e temos de dar exemplo, independentemente de ganhar e perder, temos de dar exemplo. Quando perdemos, é chato, mas não podemos humilhar o próximo. É inadmissível no dia de hoje, num campo de futebol onde há muitas câmaras, onde há o árbitro, que estava ali e ouviu… não teve coragem de parar o jogo e de dar repreensão. Se o árbitro não tem coragem, quem vamos ter? Espero que as pessoas olhem para isso e tomem decisão. É inadmissível acontecer hoje num campo de futebol, onde há crianças. Disse-lhe que estava dececionado com ele. Não o cumprimentei por causa disso. Não merece. Tinha autoridade e provas para mudar uma história negra e não teve coragem. É inadmissível", finalizou o internacional português.