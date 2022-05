Pepê: «Conquistar a dobradinha no meu primeiro ano é algo incrível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepê era um jogador satisfeito depois da conquista da Taça de Portugal por parte do FC Porto.

"Conquistar a dobradinha no meu primeiro ano é algo incrível, nem nos meus melhores sonhos podia imaginar. É o resultado de muita dedicação e trabalho, agora temos de manter o foco na próxima época", disse o extremo, que analisou ainda a sua época em termos individuais: "O começo foi difícil devido à mudança do futebol sul-americano para aqui. Procurei adaptar-me o mais rápido possível para agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Tive o apoio de toda a gente e sinto que evoluí. Tenho trabalhado para corresponder às expectativas", disse ao Porto Canal.