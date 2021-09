Pepê: «Conquistar um ponto fora num grupo difícil é muito importante»

Pepê entrou já perto dos 90 minutos no empate do FC Porto no terreno do Atlético de Madrid. No final do encontro, o extremo brasileiro destacou a importância do ponto conquistado "num grupo difícil".





"Sabíamos que ia ser difícil pela qualidade dos jogadores e da equipa deles. Trabalhámos firmes durante a semana. Sabíamos que ia ser bem disputado. Cortámos bem os ataques deles, contra-atacámos bem, não conseguimos a vitória mas um ponto fora num grupo difícil e muito importante", começou por dizer na flash-interview."Estávamos ansiosos pela estreia, vamos lutar pela classificação e deixar o FC Porto a lutar com os grandes", frisou, para depois revelar o que lhe pediu Sérgio Conceição quando o lançou a jogo aos 84 minutos. "[Pediu] para cobrir bem o corredor, porque sabia que aproveitavam bem os lados do campo. Ele pede-nos sempre tudo. Esta camisola é muito pesada e temos de honrá-la.""É um sonho de criança. Acompanho desde pequeno. Hoje posso realizar esse sonho, jogar esta competição numa grande equipa como o FC Porto. Estrear-me foi algo incrível. Espero continuar a poder dar o meu melhor", vincou, para concluir: "Primeiro golo? Logo, logo vai surgir."