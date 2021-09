Pepe continua à margem dos relvados de treino do Olival

O FC Porto cumpriu esta sexta-feira a segunda unidade de treino com vista à receção de domingo ao Moreirense. E Pepe, que saiu lesionado do jogo contra o Atlético Madrid, fez apenas tratamento ao edema muscular na perna esquerda que sofreu nessa partida da Liga dos Campeões.





Assim sendo, o defesa central fica em sério risco de falhar o duelo com os minhotos, no Estádio do Dragão, a contar para a 6.ª jornada da Liga Bwin. Quem já está de fora das opções para essa partida é o guarda-redes argentino, Marchesín, que se divide entre tratamento e lesão.O FC Porto encerra a preparação do jogo com o Moreirense no final deste sábado e, no final da sessão, Sérgio Conceição faz o lançamento dessa partida em conferência de Imprensa.