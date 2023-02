Pepe de elite aos 40 anos

Pepe chega hoje ao seu 40.º aniversário. Se nada de anormal acontecer, festejá-los-á em campo, frente ao Gil Vicente, no Estádio do Dragão, a praticar o jogo que mudou a sua vida e pelo qual continua a lutar. Lutar precisamente para o poder jogar… e ganhar.

Fez-se central ainda criança, mudou-se para Portugal pela via do Marítimo, saltou do FC Porto para o Real Madrid e voltou ao Dragão depois de uma breve passagem pelo Besiktas. São 22 anos de carreira profissional, mais do que alguns companheiros de equipa têm de vida.

E fê-lo também ao serviço de Portugal, o país que lhe deu uma oportunidade de ser grande no futebol. Pepe respondeu com entrega, emoção e títulos, os únicos que alguma vez a Seleção A conquistou. Está já na galeria dos mais ilustres.

