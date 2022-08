Pepê de olhos postos na nova temporada: «Os nossos sonhos são grandes»

Na sequência da conquista da Supertaça Nacional, com uma vitória frente ao Tondela (3-0), Pepê elevou a fasquia para a nova temporada, em declarações à sua assessoria.Primeiro, contudo, o avançado brasileiro do FC Porto registou que "é muito bom começar uma nova temporada com mais um título". E, depois, revelou o estado de espírito que reina no balneário campeão nacional e deixou promessas de humildade na corrida pela concretização dos objetivos."Nossos sonhos são grandes para esta temporada, temos que manter os pés no chão e seguir a trabalhar para alcançarmos os nossos objetivo", concluiu Pepê.