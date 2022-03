Pepê de volta ao Olival para trabalhar no ginásio

O FC Porto voltou a treinar, esta quinta-feira, no centro de treinos do Olival, numa sessão em que Sérgio Conceição recrutou nove jogadores da equipa B.A grande novidade da sessão foi a presença de Pepê, que ontem tinha fica em repouso domiciliário, a recuperar da cirurgia que efetou no dia seguinte ao dérbi com o Boavista. O brasileiro, desta feita, ficou pelo ginásio, mas recuperará a tempo de constituir opção no próximo jogo, frente ao Santa Clara, na segunda-feira, dia 4 de abril, referente à 28.ª jornada da Liga Bwin.Ainda no que toca ao boletim clínico, Bruno Costa e Manafá voltaram a fazer tratamento às respetivas lesões. Pepe e Taremi continuam a cumprir o período de isolamento obrigatório, por terem testado positivo à Covid-19.De resto, para fazer face às baixas, Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, João Mendes, Mor Ndiaye, Diogo Ressurreição, Rodrigo Fernandes, Samba Koné, João Peglow e Danny Namaso foram os jogadores da equipa B chamados ao treino da principal, por Sérgio Conceição.Refira-se, por fim, que o treinador voltou a estar privado de doze internacionais. A saber: Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Mateus Uribe (Colômbia).Os dragões voltam, agora, a treinar amanhã de manhã, novamento no Olival.