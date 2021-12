Pouco depois de Sérgio Conceição o ter feito , também o capitão do FC Porto, Pepe, deixou uma mensagem de feliz aniversário a Pinto da Costa nesta terça-feira, através das redes sociais."Parabéns ao nosso Presidente. Vida feliz", escreveu Pepe numa fotografia onde surge com um Dragão de Ouro nas mãos, ao lado do aniversariante, no relvado do Estádio do Dragão.Pinto da Costa, recorde-se, celebra hoje o 84.º aniversário.