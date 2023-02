Pepe deixa renovação para depois: «Se sentir que posso competir, sou o primeiro a falar com o presidente»

Em final de contrato com o FC Porto e a pouco mais de uma semana de completar 40 anos, Pepe prefere deixar as decisões sobre o futuro para o final da época. Em entrevista à Sport TV, o central deixou apenas a garantia de que só jogará no FC Porto até terminar a carreira, deixando a dúvida se esse pendurar das chuteiras vai acontecer já este ano."Sou muito honesto e sei reconhecer a idade que tenho, ninguém me precisa de dizer. Sei das minhas capacidades, mas também tenho um compromisso muito grande com o clube, que é a minha honestidade. Era muito fácil para mim, com 39 anos, chegar e renovar com o FC Porto por cinco ou seis anos, mas não estava a ser correto com o clube. Quero ser competitivo, se sentir que sou, se sentir que posso competir com o David Carmo, com o Fábio Cardoso, com o João Marcelo, que se calhar tem menos 20 anos que eu, o David Vinhas, da equipa B... Se eu puder competir com eles, se sentir que posso, sou o primeiro a chegar ao presidente e dizer assim: 'Presidente, estou apto a renovar com o FC Porto'", adiantou o internacional português, completando: "Acho que é mais prudente fazer isso e ser mais honesto com o clube que eu amo do que chegar agora e renovar um contrato."Questionado sobre as palavras de Pinto da Costa, que disse que Pepe poderia jogar ainda mais cinco ou seis anos, o central sorriu e respondeu com o seu foco atual, o de continuar a vencer títulos pelo FC Porto. "Posso jogar, mas eu quero estar focado no que tenho de fazer nesse momento, que é ganhar a Taça de Portugal, ganhar o campeonato e sonhar com a Champions – quando sonhamos alto não quer dizer que nos falta humildade, mas sim que temos ambição de poder chegar lá, dar passos importantes na nossa carreira e se eu sentir isso… A minha ligação com o FC Porto vai ser para toda a vida, não é preciso um papel, nem preciso de contrato para poder jogar pelo FC Porto. Por isso não vejo aqui grande especulação sobre o contrato do Pepe, se vai renovar ou não, até porque eu vou ficar aqui no Porto, não vou sair daqui", reforçou o camisola 3 dos dragões, deixando depois vincado que a hipótese de sair para outro clube, como o Al Nassr que chegou a ser notícia, é um cenário que não coloca."Isso não é tema, até porque as pessoas sabem o carinho que eu tenho pelo FC Porto. Quando optei por regressar a Portugal tinha outra proposta também para ir jogar para o estrangeiro, mas era altura de retribuir um pouco o que o FC Porto fez por mim, pela minha carreira, porque eu aprendi muito aqui no FC Porto. Era altura de voltar ao FC Porto, continuar a competir e a dar aos novos jogadores todo o conhecimento que o FC Porto me deu no começo e que eu fui adquirindo também no estrangeiro", completou Pepe.