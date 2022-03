Pepê: «Deixámos de fazer o que foi pedido na 1.ª mão e acabou por dar em resultado adverso»

Pepê fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com o Lyon, encontro da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa agendado para amanhã, às 20 horas, não escondendo a ambição."As expectativas são as melhores, temos vindo a trabalhar bem para nos apurarmos lá. Temos feito um grande trabalho e vamos dar o nosso melhor", começou por dizer o jogador do FC Porto."Quando estava lá [no Brasil] já acompanhava. Sabia que era bem mais intenso aqui e no começo foi um pouco difícil pela ansiedade de poder mostrar o meu trabalho. Agradeço aos meus companheiros por me terem ajudado.""Fazer o que trabalhámos. Deixamos de fazer o que foi pedido [na 1.ª mão] e isso acabou por dar num resultado adverso. Procurar o nosso melhor e fazer o que temos trabalhado pra nos apurarmos lá.""No Brasil tive um ou outro jogo em que fazia [a lateral], mas como disse estou preparado e vou dar o meu melhor, independentemente de onde jogar, o mais importante é a equipa. Vou procurar dar o melhro para estar à altura. No começo senti um pouco ansiedade, mas agora sinto-me um jogador mais leve e mais tranquilo para poder trabalhar com ajuda de todos", concluiu.