Pepê: «Derrota aqui na época passada? Foi mais uma motivação para entrarmos ligados ao jogo»

Autor de um dos golos do FC Porto no triunfo (2-4) frente ao P. Ferreira, Pepê não escondeu a satisfação pela exibição realizada pelos azuis e brancos.

“Sabíamos que ia ser um jogo importante, tal como o míster diz, todos os jogos são finais, ainda para mais na reta final do campeonato. Temos de estar ligados do início ao fim e conseguimos fazer um bom jogo e alcançar a vitória. Sabemos da eficiência do Paços a jogar em casa e os meus companheiros comentaram que perdemos aqui na época passada. Era mais uma motivação para entrarmos ainda mais ligados. Cada jogo que falta é importante e que temos adversários diretos colados a nós. Temos de trabalhar jogo a jogo como se fossem finais”, referiu à Sport TV.

O brasileiro comentou ainda o facto de ter apontado mais um golo de cabeça: “Já tenho mais golos de cabeça no FC Porto do que no resto da minha carreira. O importante é estar dentro da área e aproveitar as bolas. Sabemos que toda a gente é importante”.