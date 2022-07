Pepê: «Desafios desta época serão ainda maiores por tudo o que aconteceu»

Depois de conquistado o campeonato nacional e a Taça de Portugal na época passada, Pepê sabe que a fasquia para a temporada que agora se aproxima está alta. Em entrevista ao 'Jornal de Notícias', o extremo brasileiro não escondeu a ambição do FC Porto."Sabemos que fizemos uma grande época ae demonstrámos muita qualidade no ano passado. Mas sabemos que os desafios desta época que está para começar serão ainda maiores por tudo o que aconteceu, pelos jogos que fizemos. Então, sabemos que vai ser um pouco mais difícil, mas estamo-nos a preparar bem. Estamos a fazer uma grande pré-época e a dedicarmo-nos ao máximo. Vai ser uma época longa", afirmou, garantindo que as saídas de Mbemba, Vitinha ou Fábio Vieira do plantel dos dragões não vão fazer 'mossa'."São grandes jogadores. O Vitinha e o Fábio tiveram essa possibilidade de sair pela época fantástica que fizeram, durante a qual foram fundamentais nos dois troféus que conquistámos. Temos de nos focar, porque o nosso plantel é de muita qualidade. Independentemente de quem jogue, vai dar conta do recado".