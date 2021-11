Pepe, Diogo Costa e Grujic de regresso ao Olival

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi com três regressos que o FC Porto regressou ao trabalho, esta segunda-feira, no Olival. Depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções, Pepe, Diogo Costa e Marko Grujic já integraram a sessão que marcou o início de mais uma semana de trabalho.Os três estiveram no Portugal - Sérvia de domingo, que acabou por atirar a seleção das Quinas para o playoff, mas já estão de volta.Fábio Vieira, João Mário e Vitor Ferreira (Portugal sub-21), Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) continuam ausentes, ainda ao serviço das respetivas seleções.No boletim clínico continuam a constar os nomes de Marcano, em treino integrado condicionado, Wendell e Matheus Uribe, em treino condicionado, e Francisco Conceição , em tratamento.