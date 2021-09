Pepe: «Diogo Costa evitou mais golos? Se fôssemos por aí podia estar a queixar-me do penálti»

Pepe considerou que o Sporting-FC Porto (1-1) foi "bastante disputado" e que os dragões dominaram por completo a segunda parte. À Sport TV, o capitão portista elogiou ainda Luis Díaz, autor do golo visitante, pelo "profissionalismo e paixão".





"Foi um jogo bastante disputado, tanto da parte do FC Porto como do Sporting. Duas equipas que sabiam que uma vitória era bastante importante. Procurámos, desde o primeiro minuto, esse resultado. O jogo é mesmo assim. Uma bola que perdemos, o nosso mister tinha-nos orientado muito para a variação do jogo, para a largura de campo que eles tinham, mas a equipa reagiu bem. Tivemos ali uns 10 ou 15 minutos com a equipa muito afastada, mas acho que a segunda parte foi completamente nossa. Estivemos por cima do jogo. Se calhar poderíamos ter feito o 2-1, mas há muito campeonato pela frente. Temos que seguir este caminho"."Diogo Costa evita mais dois golos do Sporting? Se fossemos por aí também podia estar aqui a queixar-me do penálti. E assim a história do jogo seria diferente. Não podemos entrar nisso, podemos dizer que foi um jogo bastante disputados, duas equipas tentando fazer o que os seus treinadores pediram. Quando assim é, é bonito para o futebol""Profissionalismo e paixão que temos por representar o nosso clube. Sabemos da importancia de vestir esta camisola. É um orgulho ter jogadores como Díaz e outros.""Há muito campeonato pela frente. Muitos jogos. Ainda temos de defrontar o Benfica, temos jogos bastantes difíceis."Já Diogo Costa recebeu o prémio de melhor em campo para a Sport TV e destacou: "É sempre bom receber este prémio, mas gostaria mais que tivéssemos ganho. Vamos continuar a batalhar, humildes e com muita dedicação, porque há muito campeonato pela frente e muita felicidade nos espera também."