Pepe e a conquista da Allianz Cup: «Vivemos de títulos, é o que nos estimula»

O FC Porto bateu o Sporting por 2-0 e conquistou a primeira Allianz Cup da sua história. No final do jogo, ainda no relvado, Pepe realçou a imagem demonstrada pela equipa ao longo do encontro."Feliz. A equipa trabalhou bem, foi um jogo muito difícil. O Sporting tem bons princípios, mas fomos uma equipa muito à imagem dos últimos anos, pressionaste e que vai buscar em cima. O primeiro golo nasceu dessa insistência nossa e pressão. Depois fomos gerindo o que o jogo pediu. Fomos bastante maduros nesse sentido e conseguimos matar o jogo já no final", começou por referir à Sport TV."Sim, trabalhamos sempre para ganhar títulos. Vivemos disso, de títulos. É o que nos estimula. Primeiro título do clube. Estamos todos de parabéns, adeptos e jogadores."Uribe foi outro dos jogadores que abordou a partida logo no relvado. "Estamos sempre motivados a ganhar tudo. Infelizmente nunca tínhamos conseguido esta taça, mas foi hoje. Equipa mostrou caráter, soube defender quando tinha de ser e marcámos dois golos. É o que importa. Vamos passo a passo, tentar conquistar o que tivermos pela frente. Já temos dois títulos este ano e esperamos conseguir mais objetivos com a vontade e disciplina de trabalho deste grupo", frisou.Já Cláudio Ramos disse ter um "sabor mais especial" conquistar títulos a jogar. "Já conquistei vários títulos, a mas a jogar é diferente. Sabor mais especial. É a 1ª Taça da Liga da história do FC Porto e estou muito feliz por isso. Aqui temos sempre espírito e vontade de ganhar todas as taças. Esta era mais uma. Agora temos de lutar pelo que falta, campeonato e taça. Vamos continuar a trabalhar. Dá moral extra? Sim, trabalhamos sempre no máximo, mas estas vitórias dão ainda mais motivação."