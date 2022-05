Pepe e a final da Taça de Portugal: «Temos de estar ao nosso melhor nível»

Pepe, como Sérgio Conceição, recusa-se a festejar antecipadamente um título e fez questão de vincar esse estado de espírito no lançamento da final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, no domingo. O capitão dos azuis e brancos afirmou, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, que a equipa precisa de "estar ao melhor nível" para, no fim, lograr erguer aos céus o troféu referente à prova rainha.: "Nesse momento em concreto não, até porque temos 90 minutos para jogar. Sabemos que vai ser difícil, um jogo em que temos de estar ao nosso melhor nível. Depois do jogo, se nos tocar essa vitória, vou ter grande alegria e será muito gratificante poder receber a taça do Presidente.": "Muito. É a segunda competição mais importante do futebol português, é uma final que todos queremos ganhar, respeitando sempre o nosso adversário. Não vai ser nada fácil para nós, mas trabalharemos da melhor forma possível para poder dar uma alegria aos nossos adeptos e fechar um ano que foi esplêndido para todos nós.": "Na Taça de Portugal não há favoritos. É uma competição onde há sempre surpresas. O Tondela chegou com muito mérito à final, deixou muitas equipas para trás. Tanto nós como eles vamos encarar o jogo com a máxima seriedade. É uma festa para os adeptos, mas para nós será um jogo extremamente difícil e competitivo. Temos de estar no nosso melhor para dar uma alegria aos nossos adeptos.": "Uma equipa à imagem do seu campeonato. No campeonato estiveram a ganhar-nos em casa deles, com um golo de bola parada. Soubemos sofrer muito nesse jogo, recordo-me bem. Mas fomos uma equipa madura, a procurar fazer o que o treinador nos pediu. Tiraram-nos muito a profundidade, mas tivemos outros argumentos. Com o nosso empenho e sorte pudemos ganhar esse jogo. Na final da Taça eles vão tentar fazer o jogo deles, vão trabalhar muito, é uma equipa muito compacta, quando tem bola gosta de entrar em posse e tentar ferir o adversário em profundidade. Espero que seja um belíssimo jogo e que no final possamos fazer a festa."